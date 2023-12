Aktuell Land

Strafe für Mutter gefordert: Mutmaßlicher Mord an Kindern

Für den mutmaßlichen Mord an ihren beiden Söhnen soll eine Mutter nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zu einer Haftstrafe von 14,5 Jahren verurteilt werden. Die Anklagebehörde geht von einer heimtückischen Tat aus. Der Verteidiger der 44-jährigen Deutschen plädierte am Freitag vor dem Landgericht Mannheim auf eine Höchststrafe von zwölf Jahren Haft und die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung - auch wenn sich ein Gutachter zuvor dagegen ausgesprochen hatte. Aus Sicht des Anwalts hatte die Frau erkannt, dass sie falsch gehandelt hatte, und die Polizei alarmiert. Das Gericht wollte am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Urteil verkünden.