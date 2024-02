Aktuell Land

Straßenname nach früherem SA-Mitglied: Schilder aufgehangen

Trotz massiver Kritik an der Benennung einer Straße nach einem früheren Mitglied des gewaltbereiten Sturmtrupps SA hängen nun die Schilder in der Wilhelm-Burkhardt-Straße im Markt Allersberg. »Die Straße heißt bereits seit dem Jahr 2021 so«, teilte der 1. Bürgermeister der Gemeinde, Daniel Horndasch (parteilos), am Dienstag mit. »Das Aufstellen der Schilder vor Ort gehört wie weitere abschließende Erschließungsmaßnahmen einfach zu den Restarbeiten im Neubaugebiet, auf die die Anwohner auch ein Recht haben.« Zuvor hatten mehrere Medien über die Arbeiten des Bauhofs berichtet.