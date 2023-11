Aktuell Land

Straßenbrücke eröffnet: Bahn mit Millioneninvestition

Eine neue Straßenbrücke in Rastatt überspannt seit Freitag die Rheintalbahn. Für die Bevölkerung sei sie ein wichtiger Zufahrtsweg unter anderem zur Turnhalle in Niederbühl sowie zum Grünschnittplatz, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Das Unternehmen habe 5,8 Millionen Euro in den Bau investiert.