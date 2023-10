Aktuell Land

Straßenbahn stößt mit Kind zusammen

Eine Straßenbahn ist am Freitag in Karlsruhe mit einem Kind auf einem Fahrrad zusammengestoßen. Der 9-jährige Junge fuhr nach ersten Erkenntnissen bei Rot über die Gleise, bevor ihn die Straßenbahn erfasste. Die Bahn kollidierte mit dem Fahrrad, so dass der Junge stürzte und sich leicht verletzte, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, die er bereits wieder verlassen konnte. An der Straßenbahn entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro.