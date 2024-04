Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Straßenbahn ist am Samstagabend in Mannheim in einer Linkskurve entgleist. Ein Mensch sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Zur Bergung der Straßenbahn musste demnach ein Kran angefordert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. Zur Ursache des Unfalls wird ermittelt.