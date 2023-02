Mit einem Kran wird eine entgleiste Straßenbahn in Heidelberg geborgen.

Die Bahnanlage wurde teils beschädigt, die Fahrerin blieb unverletzt. Fahrgäste saßen nicht in der Bahn. Der Schienenverkehr in Richtung Leimen müsste gesperrt werden, zudem die Bundesstraße 3 stadteinwärts nach Heidelberg komplett und stadtauswärts einspurig, hieß es. Die Polizei rechnete mit Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden.

