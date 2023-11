Aktuell Land

Straßburger Weihnachtsmarkt wird streng geschützt

Der Straßburger Weihnachtsmarkt wird angesichts der in Frankreich verhängten höchsten Terrorwarnstufe in diesem Jahr besonders geschützt. Mehr als 1000 Polizisten und weitere Beamte sowie Drohnen seien täglich zur Überwachung von Frankreichs ältestem Weihnachtsmarkt im Einsatz, teilten Stadt und Polizei am Freitag mit. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 24. November. Neben der Abwehr von Terrorgefahren haben es die Beamten insbesondere auch auf Taschendiebe abgesehen. Außer der landesweiten Warn-App FR-Alert für sämtliche Besucher wird auch ein neues SMS-Warnsystem für Geschäftsleute und Händler in Straßburg zum Einsatz kommen.