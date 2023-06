Aktuell Land

Straßburg und Kehl: Projekt kostet 40 Millionen Euro

Das ehrgeizige deutsch-französische Fernwärmeprojekt in Kehl und Straßburg wird schätzungsweise 40 Millionen Euro kosten. Davon entfallen rund 29 Millionen Euro auf die rund 4,5 Kilometer lange Rohrleitung zwischen der Grenzstadt Kehl und der elsässischen Metropole Straßburg, wie die Stadt Kehl (Ortenaukreis) am Mittwoch mitteilte. Die restlichen rund 11 Millionen Euro seien für Investitionen auf dem Areal der Badischen Stahlwerke am Kehler Hafen bestimmt. Der große Industriebetrieb soll die Abwärme liefern.