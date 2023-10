Aktuell Land

Stoch fordert von Ampel-Koalition in Berlin weniger Streit

SPD-Landeschef Andreas Stoch hat die Ampel-Koalition im Bund aufgefordert, weniger zu streiten. »Wir können als SPD in Berlin To-Do-Listen abhaken so viel wir wollen. Niemand wird in uns die Problemlöser erkennen, die wir sein wollen, wenn die Wahrnehmung der Bundesregierung im Land so massiv von den Keilereien von insbesondere den Grünen und der FDP bestimmt wird«, sagte Stoch beim Landesparteitag der baden-württembergischen SPD am Samstag in Heilbronn.