Stoch einstimmig als SPD-Fraktionsvorsitzender bestätigt

Andreas Stoch, der wiedergewählte Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg und Vorsitzende der Landtagsfraktion.

Die SPD bleibt wenig überraschend bei ihrer Fraktionsspitze: Die Landtagsabgeordneten haben ihren Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch auf der Herbstklausur in Münsingen einstimmig im Amt bestätigt. Der Heidenheimer führt die Fraktion seit 2016 und steht mit der neuen Wahl für weitere zweieinhalb Jahre an ihrer Spitze. Auch Stochs Stellvertreterinnen und Stellvertreter Dorothea Kliche-Behnke (Tübingen), Nicolas Fink (Esslingen), Gabi Rolland (Freiburg) und Stefan Fulst-Blei (Mannheim) sowie der parlamentarische Fraktions-Geschäftsführer Sascha Binder wurden erneut gewählt, wie die SPD am Dienstag mitteilte.