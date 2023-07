Aktuell Land

Stindl mit Karlsruher SC ohne Startprobleme

Auch wenn Trainer Christian Eichner in Lars Stindls neuer Mannschaft noch einigen Verbesserungsbedarf sieht: Dem früheren Fußball-Nationalspieler scheint die Akklimatisierung an die 2. Bundesliga nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zurück in die badische Heimat zum Karlsruher SC schnell zu gelingen. »Natürlich gibt es ein paar Dinge, die von der Herangehensweise her anders sind als in der Bundesliga«, sagte der 34 Jahre alte Neuzugang am Samstag nach dem verdienten 3:2 (2:1)-Sieg des KSC zum Saisonstart bei Aufsteiger VfL Osnabrück.