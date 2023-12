Aktuell Land

Stichwahl nötig nach OB-Wahl in Leinfelden-Echterdingen

Den Bürgern in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) steht eine Stichwahl in zwei Wochen bevor. Keiner der fünf Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters setzte sich bei der Wahl am Sonntag durch, wie die Stadt am Abend auf ihrer Website mitteilte. Damit wird eine Stichwahl zwischen Otto Ruppaner (35,9 Prozent) und Raiko Grieb (25,01 Prozent) nötig. Stattfinden soll sie am 17. Dezember.