Steuerschätzung: Kretschmann mahnt Fraktionen zum Sparen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Landtagsfraktionen der grün-schwarzen Regierungskoalition zum Sparen aufgefordert. »Die Fraktionen müssen sich darauf einstellen, dass sie ganz, ganz hart priorisieren müssen«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Hintergrund ist das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung. Diese hatte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Montag vorgestellt. Demnach muss das Land damit rechnen, im Jahr 2023 knapp 350 Millionen Euro weniger Steuern einzunehmen als noch im vergangenen Herbst geplant.