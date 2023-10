Aktuell Land

Steuerhinterziehung: »Querdenken«-Initiator muss vor Gericht

Das Landgericht Stuttgart lässt die Anklage gegen »Querdenken«-Initiator Michael Ballweg wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung zur Hauptverhandlung zu. Das teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag in Stuttgart mit. Eine Eröffnung des Hauptverfahrens wegen der Vorwürfe des versuchten Betruges in 9450 Fällen und der Geldwäsche in vier Fällen werde hingegen abgelehnt. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hatte bereits angekündigt, gegen den Beschluss vorgehen zu wollen.