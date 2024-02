Aktuell Land

Sternchen und Doppelpunkte: Strobl reimt zu Gendersprache

Die geschlechtergerechte Sprache hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) beim Empfang für die Karnevals- und Fasnachtsvereine am Dienstag in Stuttgart zum Thema gemacht. »Sternchen, Doppelpunkte und Binnen-I, kurz gesagt: Das brauch ich nie«, reimte der CDU-Politiker nach Angaben eines Sprechers vor Hunderten Karnevalisten in einer kurzen Ansprache.