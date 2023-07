Aktuell Land

Steppuhn will sich für Kindergrundsicherung einsetzen

Der neue Bundesvorsitzende der Tafeln in Deutschland will sich dafür starkmachen, dass die Politik genug Geld für gleiche Chancen von Kindern und Jugendlichen investiert. Ganz oben auf der politischen Agenda müsse eine ausfinanzierte Kindergrundsicherung stehen, erklärte Andreas Steppuhn am Freitag laut Mitteilung. »Dafür werde ich mich mit all meiner Kraft einbringen, denn soziales Engagement, Solidarität und Mitmenschlichkeit sind feste Bestandteile meines Lebens«, erklärte der 61-jährige Münsteraner, der seit acht Jahren Vorsitzender des Tafel-Landesverbandes Sachsen-Anhalt ist.