Stephan Neher bleibt Oberbürgermeister in Rottenburg

Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher bleibt im Amt. Der CDU-Politiker setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen den parteilosen Konkurrenten Klaus Weber durch. Wie die Stadt am Abend mitteilte, bekam Neher laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 57,58 Prozent der Stimmen - auf Weber entfielen 42,42 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,09 Prozent. Neher ist seit 2008 Oberbürgermeister in der Stadt am Neckar, die rund 33.700 Wahlberechtigte hat.

