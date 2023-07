Aktuell Land

Steinwurf: Mann zerschmettert Seitenscheibe von Linienbus

Ein Mann hat mit einem geworfenen Stein die Scheibe eines Linienbusses in Mannheim zerschmettert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde ein Fahrgast am Freitagabend dabei durch die umherfliegenden Glassplitter leicht im Gesicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.