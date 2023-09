Aktuell Land

Steinmeier warnt bei Bürgertreffen vor Extremismus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Bürgertreffen im Schwarzwald vor Populismus und Extremismus gewarnt. »Lassen wir uns die Demokratie nicht von wenigen kaputtmachen«, mahnte er am Freitagabend in Donaueschingen gut drei Wochen vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Selten sei die Gefahr größer gewesen, dass die Demokratie von innen heraus angegriffen werde.