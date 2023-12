Aktuell Land

Steinmeier spricht mit protestierenden Landwirten

Landwirte haben in der Schwarzwaldgemeinde St. Peter unweit einer Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten gegen ein vorgesehenes Aus für Steuervergünstigungen protestiert. In der Pfarrkirche des Kurortes wurde am Montagabend das traditionelle Fernseh-Weihnachtskonzert aufgezeichnet, zu dem Frank-Walter Steinmeier, seine Frau Elke Büdenbender und andere Gäste kamen.