Steinmeier hofft auf sozialen Frieden in Frankreich

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Bedauern über die Absage des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Ausdruck gebracht. Die Deutschen verfolgten die Entwicklungen im Nachbarland mit großer Aufmerksamkeit, sagte das Staatsoberhaupt am Montag bei einem Festakt in Ludwigsburg mit Blick auf die anhaltenden Krawalle in Frankreich. Man hoffe, dass der soziale Frieden in Frankreich wiederhergestellt werden und die Risse in der Gesellschaft geheilt werden könnten, so Steinmeier.