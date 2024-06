Steinmeier erschüttert über Tod von Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bestürzt über den Tod eines Polizisten nach der Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz geäußert. »Ich bin tief erschüttert über den Tod des Polizisten, der in Mannheim mutig eingriff, um Menschenleben zu schützen«, hieß es am Abend in einer Erklärung des Staatsoberhauptes. Er kondolierte den Angehörigen des 29-Jährigen und dankte zugleich allen Polizisten im Einsatz. Steinmeier zeigte sich zugleich besorgt über eine »Verrohung der politischen Auseinandersetzung und der wachsenden Gewaltbereitschaft in unserem Land.« »So darf es nicht weitergehen. Gewalt gefährdet, was unsere Demokratie stark gemacht hat«, mahnte der Bundespräsident.

Der Polizist war am Freitag bei einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz attackiert worden. Er erlag seinen Verletzungen am Sonntagnachmittag. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt mit. Der Angreifer habe dem 29 Jahre alten Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Das Motiv des 25-jährigen Täters ist indes noch immer unklar. Bisher war der in Afghanistan geborene Mann, der 2014 als Jugendlicher nach Deutschland kam, nicht vernehmungsfähig - er war in den Minuten nach der Attacke ebenfalls verletzt worden.