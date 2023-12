Aktuell Land

Steinmeier ernennt neue Richter am Bundesverfassungsgericht

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Juristen Holger Wöckel und den bisherigen Generalbundesanwalt Peter Frank zu neuen Richtern am Bundesverfassungsgericht ernannt. Das teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag in Berlin mit. Die neuen Richter waren zuvor vom Bundesrat gewählt worden.