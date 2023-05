Aktuell Land

Stau an der Europabrücke wegen Bauarbeiten

An der Europabrücke - einem Nadelöhr für den Ost-West-Verkehr zwischen Kehl und Straßburg - haben umfangreiche Sanierungsarbeiten begonnen. Auf der nach Frankreich führenden Durchgangsstraße B28 stauten sich am Dienstagmittag in der Grenzstadt Kehl (Ortenaukreis) die Autos.