Statistiker rechnen dieses Jahr mit mehr Schulanfängern

Zu Beginn des neuen Schuljahres am Montag werden in diesem Jahr in Baden-Württemberg mehr Erstklässler eingeschult als im vergangenen Jahr. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, dürften Schätzungen zufolge 111.200 Schulanfängerinnen und Schulanfänger in der kommenden Woche ihren ersten Schultag haben. Im vergangenen Jahr waren es den Angaben zufolge gut 104.000 Schülerinnen und Schüler.