Die Zahl der Neuzulassungen stieg den Angaben nach ebenfalls erneut an. 2022 wurden in Baden-Württemberg 71 328 E-Autos neu zugelassen - 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Absolut gab es mit 8397 Fahrzeuge in Stuttgart die meisten E-Autos. Die höchste Elektroauto-Dichte wies zum 1. Januar 2022 hingegen der Kreis Böblingen vor. Hier kamen 17 Fahrzeuge mit E-Antrieb auf je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mitteilung

Statistik Kraftfahrzeugbestand