Statistik: Geburtenzahl in Baden-Württemberg sinkt

Frauen im Südwesten haben im vergangenen Jahr weniger Kinder bekommen als noch 2021. Damit setzt sich der Trend steigender Geburtenzahlen nicht fort, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. In Baden-Württemberg seien im vergangenen Jahr etwa 104.500 Kinder lebend geboren worden - 9000 weniger als im Jahr zuvor.