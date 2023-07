Aktuell Land

Startschuss für Weiterbildungskampagne »The Chänce«

Mit den Slogans »The Chänce« und »Du bist mehr« will das Wirtschaftsministerium mehr Menschen im Südwesten zu einer beruflichen Weiterbildung motivieren. Das Ziel sei, über die Vorteile einer Weiterbildung sowie Beratungs- und Fördermöglichkeiten in dem Bereich zu informieren, teilte das Ministerium am Dienstag mit. So soll die Teilnahmebereitschaft weiter angekurbelt werden. Die neue Informations- und Werbekampagne, die zwei Jahre dauern soll, wurde am Dienstagabend in der Stuttgarter Innenstadt vorgestellt.