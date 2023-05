Aktuell Land

Starkregen und niedrige Temperaturen in Baden-Württemberg

Regen, Gewitter und niedrige Temperaturen erwarten Baden-Württemberg am Dienstag. In den Landkreisen Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ausdrücklich vor Starkregen mit bis zu 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde.