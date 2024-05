Aktuell Land

Starkregen am Donnerstag war nur »kleiner Vorgeschmack«

Der heftige Starkregen im Südwesten am Donnerstag war laut Deutschem Wetterdienst nur ein »kleiner Vorgeschmack« auf den Sommer. Die höchste Niederschlagsmenge binnen einer Stunde ist nach Angaben eines DWD-Meteorologen vom Freitag um 17 Uhr in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gemessen worden: Hier fielen binnen einer Stunde 38 Liter Regen pro Quadratmeter. In Haslach (Ortenaukreis) gab es in sechs Stunden 63 Liter Niederschlag. Mit 64 Litern den ganzen Tag über war es die größte am Donnerstag an einer DWD-Station gemessene Niederschlagsmenge in Baden-Württemberg.