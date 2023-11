Bitte aktivieren Sie Javascript

Demnach habe das Fahrzeug in Laupheim in der Nacht auf Mittwoch aus zunächst unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Die Flammen hätten dann auf das Carport, eine Garage und weitere Holzhütten übergegriffen. Die Bewohner der Unterkunft wurden in eine Sporthalle einer nahe gelegenen Schule gebracht, so der Sprecher. Wegen der starken Rauchentwicklung sei die Warn-App Nina ausgelöst worden, um Anwohner zu warnen. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.