»Stallwächterparty« läutet politische Sommerpause ein

Eröffnet die »Stallwächterparty« in Berlin, in deren Zentrum in diesem Jahr die Luft- und Raumfahrt steht: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

»Baden-Württemberg - THE AerospaceLÄND«: Unter diesem Motto starten heute Abend in der »Ländle«-Landesvertretung in Berlin hunderte Gäste in die politische Sommerpause in der Hauptstadt. Zur traditionellen »Stallwächterparty« wurden nach Angaben des Staatsministeriums rund 1800 Gäste erwartet - darunter auch viel bundespolitische Prominenz.

Angekündigt haben sich demnach etwa Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Grünen-Chefin Ricarda Lang und CDU-Chef Friedrich Merz. Auf der Gästeliste steht auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gilt.

Welche Spitzenpolitiker der Gastgeber dann am Ende wirklich begrüßen kann, hängt auch immer von der politischen Lage ab. Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck kamen am Nachmittag zu weiteren Beratungen über den Haushaltsplan für 2025 zusammen. Es wird damit gerechnet, dass das Treffen der Koalitionäre bis tief in Nacht gehen kann.

Als musikalischen Stargast hat die Landesregierung den Stuttgarter Sänger Peter Schilling eingeladen, zu dessen Torjubel-Hit »Major Tom« gerade hunderttausende Fußballfans »völlig losgelöst« tanzen und feiern. Zum Song passt auch das Motto der 59. Auflage der Party. Unter dem Titel »Baden-Württemberg - THE AerospaceLÄND« präsentieren sich laut Landesregierung viele Firmen und Forschungseinrichtungen aus der Luft- und Raumfahrt.

Damit wolle man eine Facette Baden-Württembergs in den Fokus rücken, die vielen Menschen gar nicht bewusst sei, sagte Kretschmann. Bei der Luft- und Raumfahrt spiele der Südwesten nicht im deutschen Mittelfeld, sondern in der Champions League. »Als innovativer Standort einer Branche, die sich nicht mit abgehobenen Themen und extravaganten Fragestellungen beschäftigt, sondern mit echten Zukunftsthemen.«

Zur »Stallwächterparty« wird jedes Jahr vor der parlamentarischen Sommerpause im politischen Berlin geladen. Sie gehört zu den größten Sommerfesten in der Hauptstadt. Ursprünglich wurde sie mitten in der parlamentarischen Sommerpause veranstaltet, doch seit einiger Zeit findet sie kurz davor statt. Seit 1964 wird gefeiert. Damals in Bonn war alles noch etwas kleiner: Es kamen etwa 70 Mitarbeiter, die »Stallwache« halten mussten, zum Dämmerschoppen mit roten Würsten und Trollinger.