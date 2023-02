Aktuell Land

Stahlwerke: Bergung von Schiffswrack geht gut voran

Die Bergung des gesunkenen Frachtschiffs im Kehler Rheinhafen kommt nach Einschätzung der Badischen Stahlwerke gut voran. Das rund 100 Meter lange Schiff werde zunächst von einer Spezialfirma in mehrere Teile zersägt, teilten die Stahlwerke am Donnerstag in Kehl (Ortenaukreis) mit.