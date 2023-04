Stadt: Haushalte in Schwenningen wieder mit Wasser versorgt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Tausende Haushalte hatten zwischenzeitlich kein Wasser, da ein Bagger am Freitag ein Rohr beschädigt hatte. Die Stadt richtete mehrere Stellen zur Trinkwasserversorgung ein, ließ Toilettenwagen aufstellen und bot Sanitäranlagen in öffentlichen Gebäuden zu Nutzung an.

Am Montag wollte die Stadt Bürgerinnen und Bürger um 17.00 Uhr in der Neckarhalle über die Ausnahmesituation informieren. Vertreter der Stadtwerke, Feuerwehr und weiterer Institutionen beantworten Fragen.

