Stadt feiert gesprochenes Wort beim »Spoken Arts Festival«

Bei seiner Neuauflage will das »Spoken Arts Festival« in Stuttgart mit prominenten Vorlesern, Tänzern und Musikern die Zeit des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt stellen. Während der erste Reigen rund um das gesprochene Wort im vergangenen Jahr die 1920er Jahre mit Lesungen, Konzerten und Vorträgen beleuchtete, sollen es vom 8. bis 13. Dezember die Jahre zwischen 1933 und 1945 sein - unter dem Titel »Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen«.