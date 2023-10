Aktuell Land

Staatsschutz ermittelt: Drohung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Nach einem Großeinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof wegen eines Drohanrufs hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Das sei ein normaler Vorgang nach einer solchen Drohung, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Stuttgart. »Zumal ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann.«