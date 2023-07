Aktuell Land

Staatsanwaltschaft will Urteil überprüfen lassen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart will den Freispruch für den Inspekteur der Polizei vor dem Bundesgerichtshof anfechten. »Die Staatsanwaltschaft wird Revision einlegen«, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde am Freitag in Stuttgart. Weitere Details, auch zur Begründung der Revision, nannte der Sprecher nicht. Zuvor hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.