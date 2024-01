Aktuell Land

Staatsanwaltschaft: Tod bei Polizei-Einsatz war vermeidbar

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat mehr als eineinhalb Jahre nach einem tödlichen Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt der Prozess gegen die beiden beteiligten Beamten begonnen. Die 26 und 27 Jahre alten Polizisten müssen sich seit Freitag vor dem Landgericht verantworten, weil sie Anfang Mai 2022 den Tod eines psychisch kranken Mannes verschuldet haben sollen. Der 47-Jährige war bei dem gewaltsamen Polizeieinsatz am Marktplatz zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Der Mann mit kroatischen Wurzeln litt an einer paranoiden Schizophrenie.