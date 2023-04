Aktuell Land

Staatsanwaltschaft: Bisher keine Anzeige gegen Zollitsch

Die Staatsanwaltschaft will den Abschlussbericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche im Erzbistum Freiburg prüfen. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob es einen Anfangsverdacht gegen bestimmte Personen gebe, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage in Freiburg mit. »Angesichts des Umfangs des Berichts wird dies gewisse Zeit in Anspruch nehmen«, erklärte ein Sprecher.