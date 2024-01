Aktuell Land

Stürmisches Wetter beruhigt sich - Hochwasserlage entspannt

Es ist ein Ende in Sicht: Zum Wochenende soll es in Baden-Württemberg weniger stürmisch werden. Jedoch warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch am Mittwoch im ganzen Bundesland vor Sturmböen - um Freiburg herum sogar vor orkanartigen Böen.