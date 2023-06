Stürmer Tiago Tomás verlässt Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

In den eineinhalb Jahren in Stuttgart habe er unglaubliche Menschen kennengelernt. »Ich habe für einen der größten Clubs in Deutschland gespielt und Momente erlebt, die ich niemals vergessen werde«, erklärte der Angreifer. Der VfB sei ein »Kultverein«. Der 21-Jährige bedankte sich zudem explizit bei den Fans aus der »Cannstatter Kurve« des Stuttgarter Stadions. »Ich habe immer eure Liebe gefühlt in jedem Heim- und Auswärtsspiel«, schrieb er.

Der finanziell gebeutelte VfB hatte Tomás im Januar 2022 vom portugiesischen Spitzenclub Sporting ausgeliehen, wollte nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenverbleib die Kaufoption über 15 Millionen Euro aber nicht einlösen. Laut Medienberichten soll der VfL Wolfsburg Interesse an dem Angreifer haben.

