Stürmer Boyd wechselt von Kaiserslautern nach Mannheim

Stürmer Terrence Boyd vollzieht einen brisanten Wechsel von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern zu Drittligist Waldhof Mannheim. Dies teilten beide Clubs am Mittwochabend mit. »Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich davon überzeugt, hier zukünftig auflaufen zu wollen. In der gesamten Metropolregion merkt man, was für einen Stellenwert der SV Waldhof einnimmt«, sagte der 32 Jahre alte Boyd. Kaiserslautern und Mannheim pflegen im Profifußball seit vielen Jahrzehnten eine Rivalität.

Vonseiten der Pfälzer hieß es: »Nach intensiven Gesprächen ist der Verein dem Wunsch seines Spielers nachgekommen und hat ihn für Verhandlungen freigestellt.« Beim FCK erzielte Boyd wettbewerbsübergreifend 25 Tore in 67 Spielen.

Daten zu Terrence Boyd

FCK-Mitteilung

Mitteilung SV Waldhof Mannheim