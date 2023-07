Aktuell Land

Stürmer Batmaz wechselt vom Karlsruher SC nach Münster

Stürmer Malik Batmaz verlässt den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC und wechselt in die 3. Liga zu Preußen Münster. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Der 23 Jahre alte frühere türkische Junioren-Nationalspieler und ehemalige KSC-Nachwuchsspieler hatte im Sommer 2018 sein Pflichtspieldebüt bei den Profis gegeben und kommt auf 82 Pflichtspiele für die Badener. 2020 war Batmaz zwischenzeitlich an die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart verliehen worden.