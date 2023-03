Städtetag will Weg aus Kita-Misere zeigen

Eine Erzieherin liest in einer Kita Kindern vor.

»Wir wollen Blockaden auflösen, indem vor Ort neue Erfahrungen gemacht und Diskussionen angestoßen werden«, sagte Broß. Lösungen könnten etwa »neue Öffnungszeiten sein, andere Betreuungsangebote oder andere Gruppenstrukturen«.

Der Städtetag will sein Konzept für einen sogenannten Zukunftsparagrafen am Donnerstag offiziell vorstellen. Man habe »Ideen für einen Ausweg aus der Misere«, hieß es vorab. Der zuständige Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) sagte dem SWR, er könne sich eine »Experimentierklausel« im Gesetz grundsätzlich vorstellen. »Dabei muss es darum gehen, an einzelnen Standorten ausprobieren zu können und auf neue Lösungsansätze zu kommen.«