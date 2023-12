Aktuell Sucheinsatz

Spurensicherung im Elternhaus des vermissten Mädchens

Nach dem Verschwinden eines zweijährigen Mädchens haben Experten am Montag das Elternhaus des Kindes in Bingen im Landkreis Sigmaringen durchsucht. »Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt«, sagte Polizeisprecher Christian Sugg. Die Eltern des Mädchens waren am Montag bei Bekannten außerhalb der Gemeinde untergebracht.