Sprunggelenkverletzung: KSC mehrere Wochen ohne Herold

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss vorerst ohne Linksverteidiger David Herold auskommen. Der 21-Jährige hat sich im Auswärtsspiel beim SC Paderborn (1:1) am Samstag eine Bandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und fällt mehrere Wochen aus, wie die Badener am Montag mitteilten. Herold war früh in der Partie ausgewechselt worden. Er ist noch bis zum Saisonende von Bayern München II ausgeliehen.