»Die Walze stammte offensichtlich von einer in der Nähe befindlichen Baustelle«, teilte die Polizei mit. Die Männer hätten unterwegs in der Nacht zu Sonntag Absperrgitter überfahren und massiv beschädigt. Unklar sei, wie sie an den Zündschlüssel für die Walze gelangen konnten.

PM der Polizei