Springhart: Menschen müssen nicht in unser Schema passen

Einem Bürokratieabbau bei Taufen, Trauungen und Bestattungen in der evangelischen Landeskirche in Baden liegt laut Landesbischöfin Heike Springhart ein Perspektivwechsel zugrunde. Die Kirche wolle Menschen stärker in den Blick nehmen, die sich an wichtigen Schwellen im Leben begleiten lassen möchten. Es gehe darum zu zeigen, »dass sie nicht in unser Schema passen müssen, sondern wir die Türen öffnen«, sagte Springhart am Donnerstag während der Frühjahrstagung der Landessynode in Bad Herrenalb (Landkreis Calw).