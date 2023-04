Aktuell Land

Springhart: Bundeswehr in Schulen darf keine Werbung sein

Besuche der Bundeswehr in Schulen sollten aus Sicht der Landesbischöfin der evangelischen Landeskirche in Baden immer eingeordnet werden. Es müssten dann unterschiedliche Perspektiven auf Krieg und Frieden besprochen werden, sagte Heike Springhart am Donnerstag am Rande der Frühjahrstagung der badischen Landessynode in Bad Herrenalb (Landkreis Calw). »Eine Werbeveranstaltung fürs Militär hielte ich für unangemessen.«