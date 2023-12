Aktuell Land

Spraydose explodiert in Haus: Jugendliche verletzt

Durch die Explosion einer Spraydose in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt ist eine jugendliche Bewohnerin verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am Donnerstag mitten in der Nacht in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses. Warum die Spraydose explodiert war, konnte zunächst nicht ermittelt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch um welche Art von Spray es sich gehandelt hat, blieb vorerst unklar. Die 17-jährige Bewohnerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.